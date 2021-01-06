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Украинские воинские звания переведены на стандарты НАТО

Среда, 6 января 2021, 13:55

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - заявил Таран.

По его словам, подписан приказ начинает евроатлантической трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

"Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающий создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовки, рост и обеспечение ", - отметил Таран.

Звание в украинской армии приведены в соответствие со стандартами НАТО по закону, принятому Советом в июне 2020 года.

Темы: Вооруженные силыНАТО


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