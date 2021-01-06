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Агентство оборонных технологий Уруский анонсирует уже в 2021 году

Среда, 6 января 2021, 14:22

В этом году в Украине планируют создать Агентство оборонных технологий по типу Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в Facebook

Прямая речь: "В 2021 году планируется создание Агентства оборонных технологий, прообразом для создания которой является американская DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – ред.). Оно будет способствовать созданию перспективных образцов ВВТ (вооружения и военной техники – ред.)".

Детали: Такие намерения Уруский озвучил 5 января, посещая негосударственное объединение производителей вооружения и военной техники – "Лигу оборонных предприятий Украины", а именно его предприятие НПО "Практика".

На этом объекте Уруский ознакомился с бронеавтомобилем "Казак-2М" и процессом его производства, а также с другой продукцией, которую выпускает "Лига".

Речь шла о совершенствовании законодательства и создание условий и единых "правил игры" как для государственных, так и для частных компаний.

Уруский предложил провести совместное совещание с привлечением производителей и заказчиков для проведения предметной дискуссии по решению проблемных моментов.

От УП: О создании Агентства по развитию оборонных технологий говорилось еще в ноябре 2019 года.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Кабинет министров создал 22 июля 2020 года.

Темы: оружиетехнологииармия


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