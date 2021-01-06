Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неонацистскую террористическую группу разоблачили в Киеве

Среда, 6 января 2021, 15:38
Неонацистскую террористическую группу разоблачили в Киеве
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве лидера неонацистской террористической группы, который призвал к совершению терактов на расовой и религиозной почве.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Тарранта (австралийский террорист Брентон Таррант – ред.) с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве".

Детали: Отмечается, что "Манифест" был переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, что неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

Сообщается, что во время экспертиз и обысков правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности, изъяли печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СБУ добавили, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года в Киеве.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУтерроризмрасизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: