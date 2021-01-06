Неонацистскую террористическую группу разоблачили в Киеве

Служба безопасности Украины задержала в Киеве лидера неонацистской террористической группы, который призвал к совершению терактов на расовой и религиозной почве.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "В ходе досудебного расследования установлено, что лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности "манифеста" Тарранта (австралийский террорист Брентон Таррант – ред.) с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве".

Детали: Отмечается, что "Манифест" был переведен на украинский и русский языки и распространялся в виде печатного издания, что неоднократно вызывало острокритические отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

Сообщается, что во время экспертиз и обысков правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности, изъяли печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистскую символику.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 (виды соучастников) и ч. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СБУ добавили, что активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года в Киеве.

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