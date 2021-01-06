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В Чехии – во второй раз более 17 тысяч заражений и снова рекорд

Среда, 6 января 2021, 18:04
Фото с Twitter ЕП

Суточный прирост заражений в Чехии второй раз с начала эпидемии превысил 17000.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом свидетельствуют новые данные министерства здравоохранения.

За последние сутки в стране зарегистрировали 17 278 новых заражений, что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Рекордный прирост больных зарегистрировали также в столице Праге - 2034 случая.

Впервые Чехия пересекла отметку в 17 000 случаев 31 декабря. Тогда сначала сообщили о 16 939 новых заражениях, впоследствии показатель уточнили до 17 045.

В больницах сейчас находятся около 7000 больных коронавирусом.

Напомним, с 27 декабря страна вернулась к самому жесткому уровню карантина, что предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продуктовых супермаркетов и аптек. Также будет действовать комендантский час с 9 вечера до 5 утра.

Отметим, в этот же день Чехия, вместе со всеми странами ЕС, начала массовую вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

Темы: Чехиякоронавирус


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