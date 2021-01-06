Зеленский записал новое праздничное видео

Президент Владимир Зеленский записал видеопоздравление украинцев с Рождеством Христовым.

Источник: его телеграм-канал

Прямая речь: "Дорогие граждане, я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова, символом непобедимости добра, милосердия, человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык друг с другом, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья..."

Детали: В своем поздравлении Зеленский подчеркнул, что нынешнее Рождество особенное, потому что празднуется в условиях пандемии Covid-19. Поэтому его традиционные колядки должны быть безопасными для здоровья окружающих. Ведь важен принцип христианства - забота о ближнем.

"...Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья, чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кути и всех 12-ти блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину. Христос родился! Славим его!"