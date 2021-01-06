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Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna от коронавируса

Среда, 6 января 2021, 18:59
Фото с Twitter ЕП

Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna от коронавируса в странах ЕС.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Еврокомиссия предоставила разрешение на условное использование (conditional marketing authorisation) вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna. Так называемое "условное разрешение" – регуляторный механизм ЕС для ускорения доступа к препаратам в условиях крайней необходимости.

Решение приняли через считанные часы после того, как европейский регулятор – Европейское медицинское агентство – рекомендовало ее к утверждению, признав безопасной и эффективной.

Перед принятием решения на основе рекомендации ЕМА, Еврокомиссия провела консультации со странами-членами.

"Вместе с вакциной Moderna, уже второй вакциной, утвержденной в ЕС, у нас будет еще 160 млн доз... Европа законтрактовала до 2 млрд доз потенциальной вакцины от коронавируса, поэтому у нас будет более чем достаточно безопасной и эффективной вакцины для защиты всех европейцев", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стеллы Кириакидес, вакцины Moderna и BioNTech-Pfizer вместе обеспечат 460 млн доз.

Moderna подала заявку на утверждение в ЕС 30 ноября. Европейское медицинское агентство и до того знакомилось с данными о ее клинических испытаниях.

Еврокомиссия подписала соглашение с Moderna о поставках вакцин 25 ноября, законтрактовав 160 млн доз. Их должны поставить в течение первого-третьего кварталов 2021 года.

Темы: Еврокомиссиякоронавирусвакцинация


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