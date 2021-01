В Дании разразилась общественная дискуссия из-за мультика о "мужчине с самым длинным пенисом"

В Дании поднялось активное общественное обсуждение детского мультфильма "Джон Диллерманд", который недавно начали показывать на детском телеканале DR Ramasjang.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и датское The Local.

Мультик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 8 лет. Его главный герой Джон Диммерланд - человек с "самым длинным в мире пенисом". Иногда он применяет его как поводок для собаки, играет им в футбол и использует, чтобы достать предметы со дна реки.

Первая из 13 серий мультфильма вышла на экраны 2 января, ее просмотрели уже более 140 000 раз.

Here is #JohnDillermand trying to light a barbecue with his exceptionally long penis! More info below: https://t.co/axb9CQIj8H pic.twitter.com/k0naL0SA6Q