Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Дании разразилась общественная дискуссия из-за мультика о "мужчине с самым длинным пенисом"

Среда, 6 января 2021, 19:46

В Дании поднялось активное общественное обсуждение детского мультфильма "Джон Диллерманд", который недавно начали показывать на детском телеканале DR Ramasjang.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и датское The Local.

Мультик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 8 лет. Его главный герой Джон Диммерланд - человек с "самым длинным в мире пенисом". Иногда он применяет его как поводок для собаки, играет им в футбол и использует, чтобы достать предметы со дна реки.

Первая из 13 серий мультфильма вышла на экраны 2 января, ее просмотрели уже более 140 000 раз.

Хотя Дания - среди стран с наиболее спокойным отношением к тематике тела и сексуальности, мультфильм вызвал бурные дебаты о том, не слишком ли далеко зашли его авторы.

В частности, появлением мультика возмутился правый датский политик Мортен Мессершмидт.

"Я не думаю, что рассмотрение гениталий взрослых мужчин должно превращаться в нечто нормальное для детей", - написал он в своем Facebook. Его мнение разделяют и многие другие комментаторы.

"Мы считаем, что важно иметь возможность рассказывать истории о теле. В этом мультфильме мы учитываем растущий интереса детей такого возраста к их телу и половым органам, и смущению или удовольствию, связанными с телом", - объяснили представители телеканала.

Эксперт по вопросам образования Софи Мюнстер в комментарии AFP рассказала, что откровенное обсуждение тем, связанных с телом - норма для местного телевидения. Например, на одном местных каналов есть передача, в которой взрослые раздеваются перед детьми, а те ставят им вопросы о различных аспектах их тел.

"Это очень датское шоу. У нас есть традиция размывать границы, используя юмор. И мы считаем, что это абсолютно нормально", - говорит она.

По словам Софи Мюнстер, дети будут воспринимать мультик совсем иначе, чем взрослые.

"Спорят взрослые, для которых пенис - очень сексуализированная часть тела. Но дети не думают, как взрослые. Размер пениса настолько преувеличен, что они понимают, что это шутка", - отмечает она.

Темы: Данияскандалкино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Дания
Дания передала Украине дроны для обнаружения мин
ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Последние новости
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
Все новости...
Реклама: