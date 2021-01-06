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Новости 6 января: усиленный карантин, поставка вакцин

Среда, 6 января 2021, 19:59
Новости 6 января: усиленный карантин, поставка вакцин

МОЗ против переноса усиленного карантина: хочет избежать локдауна весной, Степанов поручил закупить вакцини от COVID-19 через компанию-посредника — актуальные новости 6 января.

О локдауне

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что январский жесткий карантин поможет избежать "локдауна" до весны и весной.

О вакцинах

Степанов обвинил главу "Медзакупівель" Арсена Жумадилова в подрыве репутации Украины в процессе переговоров относительно поставок вакцини.

Глава Минздрава заверил, что в ближайшее время будут приняты решения о заказе вакцини против COVID-19 непосредственно у производителей.

Вакцина от коронавируса иностранного производства будет закупаться Украиной через украинскую компанию-посредника "Лекхим" — ее связывают с экс-главой Минздрава в правительстве Азарова Раисой Богатыревой.

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О других важных новостях

16-летний сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

В Тернополе решили не вводить усиленный карантин из-за коронавируса, который стартует с 8 января по всей Украине.

За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, умерли 228 пациентов.

Украинская правда
Темы: локдаункарантинвакцинация
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