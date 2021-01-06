Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 6 января: усиленный карантин, поставка вакцин

Среда, 6 января 2021, 20:59

МОЗ против переноса усиленного карантина: хочет избежать локдауна весной, Степанов поручил закупить вакцини от COVID-19 через компанию-посредника — актуальные новости 6 января.

О локдауне

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что январский жесткий карантин поможет избежать "локдауна" до весны и весной.

О вакцинах

Степанов обвинил главу "Медзакупівель" Арсена Жумадилова в подрыве репутации Украины в процессе переговоров относительно поставок вакцини.

Глава Минздрава заверил, что в ближайшее время будут приняты решения о заказе вакцини против COVID-19 непосредственно у производителей.

Вакцина от коронавируса иностранного производства будет закупаться Украиной через украинскую компанию-посредника "Лекхим" — ее связывают с экс-главой Минздрава в правительстве Азарова Раисой Богатыревой.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

16-летний сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

В Тернополе решили не вводить усиленный карантин из-за коронавируса, который стартует с 8 января по всей Украине.

За сутки 5 января в Украине подтвердили 6 911 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 490 человек, умерли 228 пациентов.

Украинская правда
Темы: локдаункарантинвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как "лечится от отравления ртутью"

обновленоЗеленский поручил СБУ проверить возможную контрабанду ковид-вакцины в Украину

видеоТернополь решил обойтись без локдауна

Судья КС Слиденко хочет эмигрировать, жалуется на давление из ОП

Шмыгаль приказал проверить информацию о подпольной вакцинации депутатов от COVID

фото"Нанопленки для прикрытия номерных знаков": полиция разоблачила мошенника

Все новости...
локдаун
Тернополь решил обойтись без локдауна
МОЗ против переноса усиленного карантина: хочет избежать локдауна весной
УЗ: Во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию
Последние новости
20:59
Новости 6 января: усиленный карантин, поставка вакцин
20:46
В Дании разразилась общественная дискуссия из-за мультика о "мужчине с самым длинным пенисом"
20:29
Байден определился с генпрокурором: Обаме этот человек тоже нравился
20:07
фотоСледователь СБУ попался на растрате десятков килограммов арестованного золота и серебра
19:17
Кононенко не пойдет на допрос в НАБУ, так как "лечится от отравления ртутью"
18:59
Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna от коронавируса
18:46
Украина должна погасить более 1,7 миллиарда долларов долга МВФ в этом году
18:44
Швейцария планирует продолжить жесткий локдаун до конца зимы
18:31
ВАКС отказался продлить расследование дела "пленок Вовка" – ЦПК
18:18
Греция и Израиль заключили крупнейшее соглашение в оборонной сфере
Все новости...