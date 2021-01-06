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В штаб-квартире республиканцев обнаружено взрывное устройство - СМИ

Среда, 6 января 2021, 23:42

В штаб-квартире Республиканского национального комитета в Вашингтоне было обнаружено взрывное устройство. Одновременно было эвакуировано и штаб-квартиру Демократического национального комитета, где был обнаружен подозрительный пакет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники пишет New York Times.

Как сообщают источники, в штабе республиканцев было обнаружено самодельное взрывное устройство. Сейчас оно уже уничтожено саперами.

Одновременно, как сообщается, было эвакуировано и штаб-квартиру Демократического национального комитета, где было найдено подозрительную посылку. Информации, была ли в ней обнаружена взрывчатка, пока нет.

Заметим, что обе штаб-квартиры находятся по соседству и расположены всего в нескольких кварталах от Капитолия США.

Напомним, в среду во время митинга сторонники Дональда Трамп ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов.

Действующий вице-президента США Майкла Пенс, который приехал в Капитолий для признания победы Байдена на выборах, был эвакуирован из здания после начала ее штурма.

Также ведется эвакуация конгрессменов. Часть из них уже сообщили СМИ, что смогли выйти из здания, воспользовавшись секретным выходом.

Сейчас правоохранителям удалось вытеснить протестующих с этажей Капитолия, где располагается Сенат - одна из двух палат Конгресса.

Темы: США


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