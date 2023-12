В Капитолий вошел спецназ

В здание Капитолия, которое в среду осадили сторонники Трампа, несогласные с его поражением, вошли силовики специального назначения.

Источник: журналист Джейк Шерман в Twitter

Детали: По его словам, в частности, наводить порядок в Капитолии прибыли спецназовцы из ФБР, полиции, Национальной гвардии.

Он опубликовал видео, на котором по коридорам здания идут силовики спецотряда ФБР с автоматами.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ