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В Капитолий вошел спецназ

Среда, 6 января 2021, 23:56

В здание Капитолия, которое в среду осадили сторонники Трампа, несогласные с его поражением, вошли силовики специального назначения.

Источник: журналист Джейк Шерман в Twitter

Детали: По его словам, в частности, наводить порядок в Капитолии прибыли спецназовцы из ФБР, полиции, Национальной гвардии.

Он опубликовал видео, на котором по коридорам здания идут силовики спецотряда ФБР с автоматами.

Предыстория: В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: СШАчрезвычайное происшествие


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