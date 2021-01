В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение 

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам заявил, что вводит чрезвычайное положение в штате, а также устанавливает комендантский час для районов соседствующих с Вашингтоном.

Источник: Нортам в Twitter

Прямая речь: "Я объявляю комендантский час с 18:00 до 6:00 для районов Арлингтон и Александрия. Я также ввожу чрезвычайное положение в Вирджинии".

At the request of @AlexandriaVAGov and @ArlingtonVA, I am declaring a 6PM to 6AM curfew in these jurisdictions, with limited exceptions.



I am also issuing a State of Emergency in Virginia, so we can continue to respond.