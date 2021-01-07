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В штате Вирджиния объявлено чрезвычайное положение 

Четверг, 7 января 2021, 01:19

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам заявил, что вводит чрезвычайное положение в штате, а также устанавливает комендантский час для районов соседствующих с Вашингтоном.

Источник: Нортам в Twitter

Прямая речь: "Я объявляю комендантский час с 18:00 до 6:00 для районов Арлингтон и Александрия. Я также ввожу чрезвычайное положение в Вирджинии".

Предыстория:

  • В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
  • Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
  • Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.
  • Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.
  • Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.
  • Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.
  • Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.

Темы: США


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