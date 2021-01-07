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Мэр Черкасс выступил против введения локдауну с 8 января

Четверг, 7 января 2021, 04:55
Мэр Черкасс выступил против введения локдауну с 8 января

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения локдауну, который будет действовать по всей стране с 8 января.

Источник: Бондаренко в Facebook.

Прямая речь: "На фоне снижения количества больных, которое происходит сейчас, я считаю, что введение жесткого локдауну не время. Мы видели пик больных перед Новым годом, сейчас мы видим спад ... Что касается таких городов, как Черкассы, я считаю , что жизнь идет своим путем здесь: нет больших скоплений людей, количество больных постоянно контролируется ... ситуация контролируемая".

Детали: Он добавил, что власти города примет решение о том, вводить ли локдаун, в понедельник, 11 января.

Что предшествовало: Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что власти города решили не вводить усиленный карантин из-за коронавирус, который вводится по всей стране с 8 января.

Напомним: С 00:00 8 января до 00:00 25 января по всей Украине вводится усиленный карантин, который, в частности, предусматривает ряд ограничений работы торговых заведений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантин
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