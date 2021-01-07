43-й президент США отреагировал на события в Вашингтоне

43-й президент США Джордж Буш-младший заявил, что только в "банановых республиках" итоги выборов обжалуются методом беспорядков.

Источник: CNN

Прямая речь: "Я поражен безрассудным отношением некоторых политических лидеров со времен выборов и недостатком уважения к нашим политических институтов, наших традиций и законодательства".

Детали: Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер также осудили насилие в Вашингтоне и призвали всех соблюдать закон.

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