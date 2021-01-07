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Оккупанты 5 раз нарушили перемирие

Четверг, 7 января 2021, 06:34
Оккупанты 5 раз нарушили перемирие

Российско-оккупационные войска на востоке Украины за сутки осуществили пять нарушений перемирия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень, враждебную огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации было замечено и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций по автоматическому станковой гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет".

Детали: С начала суток на Донбассе без обстрелов.

Темы: ООС
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