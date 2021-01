Конгресс США возобновил работу

Сенат и Палата представителей США возобновили работу после срочной эвакуации после захвата здания Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC New York.

Сейчас Конгресс уже проголосовал против попытки отменить волю избирателей Аризоны - за это решение проголосовало 303 членов Палаты представителей и 93 сенаторов.

Это решение рассматривалось Конгрессом накануне его захвата сторонниками президента Трампа.

Как отмечается, поэтому редакция, за которую голосовал Сенат оказалась более резкой, чем начальная. Более того, резолюцию поддержали часть республиканцев, которые до сих пор избегали этого.

