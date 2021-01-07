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Конгресс США возобновил работу

Четверг, 7 января 2021, 08:02

Сенат и Палата представителей США возобновили работу после срочной эвакуации после захвата здания Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC New York.

Сейчас Конгресс уже проголосовал против попытки отменить волю избирателей Аризоны - за это решение проголосовало 303 членов Палаты представителей и 93 сенаторов.

Это решение рассматривалось Конгрессом накануне его захвата сторонниками президента Трампа.

Как отмечается, поэтому редакция, за которую голосовал Сенат оказалась более резкой, чем начальная. Более того, резолюцию поддержали часть республиканцев, которые до сих пор избегали этого.

Напомним, ранее влиятельный республиканец Представитель сенатор Митт Ромни выступил с публичными резкими обвинениями в адрес своего однопартийца, президента Дональда Трампа. В своем заявлении сенатор возложил на Трампа ответственность за сногсшибательные события в Вашингтоне, назвав его "эгоистическим человеком с ущемленной гордостью", который изменился за два месяца после президентских выборов, а также призвал однопартийцев изменить свое отношение к Трампа, в том числе перестать помогать ему в оспаривании результатов выборов.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции Европейской правды "Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE"

Темы: СШАТрампБайден


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