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Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена

Четверг, 7 января 2021, 07:57
Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлевает режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение мэрии.

"Сегодняшние протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли в район вооруженными и с целью совершить насилие и разрушения ... Они нарушили безопасность Капитолия, а их разрушительное и буйное поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать заседание в Конгрессе по принятию голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне было введено на 15 часов. Теперь, если это распоряжение не будет отменено, он длиться до к инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

Напомним, в связи со штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа задержали как минимум 13 человек.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

Темы: СШАБайден
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