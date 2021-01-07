Чрезвычайный режим в Вашингтоне сохранится до инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлевает режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение мэрии.

"Сегодняшние протесты превратились в насильственные. Многие люди прибыли в район вооруженными и с целью совершить насилие и разрушения ... Они нарушили безопасность Капитолия, а их разрушительное и буйное поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать заседание в Конгрессе по принятию голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне было введено на 15 часов. Теперь, если это распоряжение не будет отменено, он длиться до к инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, которая должна состояться 20 января.

Напомним, в связи со штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа задержали как минимум 13 человек.

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