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Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Рождество

Четверг, 7 января 2021, 08:25
Синоптики рассказали, какой погоды ждать на Рождество

В Украине в четверг, 7 января, ожидается туман и дождь, местами с мокрым снегом. Температура в течение дня до +5°, в южной части страны - до 12° тепла.

Источник: данные Укргидрометцентра

Детали: Согласно прогнозу, в центральных регионах, а также в Житомирской и Киевской областях местами значительные осадки.

В течение дня будет облачно, утром в большинстве областей туман.

Ветер юго-восточный, с переходом на западный, от 7 до 12 м/с, в южных областях порывистый. Температура в течение суток до 5° тепла, в южных регионах от 8 до 12° с отметкой "плюс".

В Киеве и Киевской области Рождество будет дождливым и туманным, местами возможен дождь с мокрым снегом. Температура в столице +2+4°, в области - до плюс 5°.

 

8 января в Украине сохранится облачная погода с дождями, местами ожидается дождь с мокрым снегом, гололед.

 

Украинская правда

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Темы: погода
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