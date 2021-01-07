Моряки, которых несколько лет удерживали в Ливии, возвращаются в Украину

7 января стало известно, что четверо украинских моряков с танкера Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину.

Источник: сайт президента Украины

Дословно: "В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016. Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой".

Детали: Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам лишений свободы.

В Офисе президента отметили, что поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождении по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал освобождение моряков и поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.

В ОП добавили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба контролирует процесс возвращения моряков домой.

Напомним: