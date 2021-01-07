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Мэр Тернополя после отказа вводить локдаун изменил мнение

Четверг, 7 января 2021, 12:58
Мэр Тернополя после отказа вводить локдаун изменил мнение
Сергей Надал

Городской голова Тернополя Сергей Надал, который днем ​​ранее заявлял об отсутствии необходимости вводить жесткие ограничения в городе, заявил, что сценарий введения локдауна все же рассматривается.

Источник: Надал в Facebook

Детали: По словам мэра Тернополя, городские чиновники уже не исключают, что после праздников количество заражений Covid-19 может возрасти, и в таком случае все же придется вводить карантин. Он добавил, что будет прислушиваться к решению Кабинета Министров.

Прямая речь: "Коронавирус имеет свойство быстро распространяться, и мы уже не исключаем роста количества больных. После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения.

Готовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни тернополян. Я не боюсь принимать трудные, но правильные решения, если в этом есть объективная необходимость. Если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина".

❗️Всі рішення, в тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних...

Опубліковано Сергієм Надалом Четвер, 7 січня 2021 р.

Напомним:

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал в интервью местному телеканалу заявлял, что в городе решили не вводить усиленный карантин, который вводится по всей стране с 8 января. Он отметил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение не вводить дополнительных ограничений и соответствующее решение уже подписано.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко также выступил против введения локдауна, который будет действовать на территории Украины.

С 8 по 25 января по всей Украине вводится усиленный карантин, который, в частности, предусматривает ряд существенных ограничений работы предприятий торговли.

Украинская правда

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Темы: локдаунТернополькоронавирус
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