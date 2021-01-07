Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину

Четверг, 7 января 2021, 15:18
В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину

В Министерстве здравоохранения Израиля исключили возможность контрабанды или тайной поставки вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.

Источник: пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в комментарии BBC News

Прямая речь: "Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал".

Детали: В министерстве исключили возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Что предшествовало: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам "немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса".

Пресс-служба СБУ сообщила, что их следователи 6 января уже внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения "о совершении преступления при ввозе и применении средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины" (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Украинская правда
Темы: Израильвакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Израиль
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
Судно Израиля проигнорировало "блокаду" РФ Черного моря, следом идут суда Греции и Турции
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: