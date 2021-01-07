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В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину

Четверг, 7 января 2021, 16:18

В Министерстве здравоохранения Израиля исключили возможность контрабанды или тайной поставки вакцин от коронавируса для "подпольной вакцинации" украинских чиновников.

Источник: пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в комментарии BBC News

Прямая речь: "Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал".

Детали: В министерстве исключили возможность того, что вакцины ввозили из Израиля.

Там также добавили, что пока не планируют начинать официальное расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Что предшествовало: Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проверить эту информацию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам "немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса".

Пресс-служба СБУ сообщила, что их следователи 6 января уже внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения "о совершении преступления при ввозе и применении средств под видом вакцины от вируса COVID-19, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины" (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств).

Украинская правда
Темы: Израильвакцинациякоронавирус


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