Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В правительстве Франции ожидают усиления влияния пандемии на экономику

Четверг, 7 января 2021, 16:37

Начало 2021 обещает быть еще более сложным для французской экономики.

Как сообщает "Европейская правда" с усилением на Figaro, об этом заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

"Самое сложное впереди, нам придется проявить значительную силу характера .... У нас будет больше банкротств в 2021 году, чем в 2020, что приведет к уничтожению рабочих мест, и которое будет трудно смягчить. А соответственно - у нас будет политическая неопределенность", - заявил министр во время видеоконференции с аналитическим центром "Институт Монтень".

Несмотря на это, французское правительство рассчитывает в 2021 году на рост экономки на уровне 6%.

Ради этого в правительстве пока также работают над увеличением пакета помощи бизнесу, который больше всего пострадал от пандемии. "Мы их не подведем, мы выплатим необходимые деньги", - заверил министр.

Одновременно с такой поддержкой правительство намерено внедрять план восстановления для более динамичных секторов. "Возрождение началось в конце 2020 года, мы ускорим его в 2021 году", - сказал Бруно Ле Мэр, ссылаясь на успех нескольких конкурсных проектов, реализация которых стартовала в последние месяцы.

Темы: Франциякоронавирусэкономика


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину

Мэр Тернополя после отказа вводить локдаун изменил мнение

Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия

Зеленский отреагировал на события в США

Главарь "милиции ЛНР" пострадал при взрыве в Луганске - РосСМИ

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента

Все новости...
Франция
Правительство Франции после волны критики пообещало ускорить вакцинацию
В Германии и Франции правительства критикуют за медленную вакцинацию
Франция не откроет рестораны 20 января, как обещал Макрон – СМИ
Последние новости
17:07
"Карантинные" 8 тысяч получили полмиллиона человек – ОП
16:53
Киев и еще ряд регионов накроет мокрый снег, на дорогах гололедица
16:37
В правительстве Франции ожидают усиления влияния пандемии на экономику
16:18
В Израиле исключили возможность контрабанды вакцин в Украину
15:58
В первые дни 2021-го НБУ купил и продал на межбанке по 20 миллионов долларов
15:51
видеоГлава РПЦ: Варфоломея наказал бог за поддержку "раскольников" в Украине
15:40
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работать – ЕБА
15:09
Во Львове осквернили Мемориал Небесной сотни
15:06
В РФ считают причиной штурма Капитолия "архаичность электоральной системы США"
15:02
Коболев стал членом набсовета "Киевстара"
Все новости...