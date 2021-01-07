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Байден определился с кандидатом на генерального прокурора

Четверг, 7 января 2021, 16:39
Байден определился с кандидатом на генерального прокурора

Избранный президент США Джо Байден выдвинул судью Меррика Гарланда кандидатом на должность главы Министерства юстиции. Глава Минюста в США является генеральным прокурором, а также координирует некоторые специальные службы, в том числе ФБР.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на портал переходной администрации США.

Гарланд родился в 1952 году в Чикаго, окончил Гарвардский университет, в апелляционном суде он работает с 1997 года.

В 2016 году бывший президент Барак Обама выдвигал Гарланда в Верховный суд США, однако республиканское большинство в Сенате отказалось голосовать за эту кандидатуру, что стало прецедентом для Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что назначение нового генпрокурора также должны одобрить сенаторы, однако после победы в Джорджии демократы имеют большинство и там.

Ранее СМИ сообщали, что Байден рассматривал кандидатуры экс-заместителя министра юстиции при президенте Бараке Обаме Салли Йейтс, а также бывшего сенатора от штата Алабама Дага Джонса.

Помимо Гарланд, Байден определился с кандидатурами его заместителей. На эти должности выдвинуты Лиса Монако, Ванит Гупт и Кристен Кларк.

Темы: БайденСША
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