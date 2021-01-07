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В Германии основан фонд основан фонд для поддержки Nord Stream-2

Четверг, 7 января 2021, 17:46
В Германии основан фонд основан фонд для поддержки Nord Stream-2

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание "Фонда защиты климата Мекленбурга", главной целью которого является помощь достройки газопровода Nord Stream-2 в обход санкций США.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из конфиденциальных документов, которыми распоряжается Bild.

Издание цитирует правительственный документ, в котором говорится: "Правительство создает фонд, который поддерживает и способствует мероприятиям по охране климата в штате через широкий спектр организаций и учреждений, а также активистов гражданского общества и одновременно может внести свой вклад в завершение проекта газопровода "Nord Stream-2".

Как отмечается в документе, "новое санационного законодательство США требует срочного создания фонда". Таким образом, немецкий фонд может самостоятельно заказывать услуги по достройке газопровода, которая должна вывести исполнителей из действия американских санкций. По данным Bild, на это официально запланировано потратить около 250 тыс евро.

Более того, Bild утверждает, что основатели фонда уже договорились об условиях сотрудничества с Nord Stream 2 AG - дочерней компанией "Газпрома".

Председателем фонда будет бывший мекленбургский премьер-министр Эрвин Селлинг (СДПГ), его заместителем - евродепутат от ЕНП/ХДС Вернер Кун.

Напомним, неделю назад Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Читайте также: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать.

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Темы: ГерманиягазРосcияСШАсанкции
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