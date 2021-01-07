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Рождество на Донбассе: обстрелы из гранатометов и пулеметов, без потерь

Четверг, 7 января 2021, 19:00

С начала суток 7 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Авдеевка".

Детали: Среди украинских воинов боевых потерь нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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