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Кабмин разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

Четверг, 7 января 2021, 19:32
Кабмин разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

Кабинет министров разрешил проводить тестирование на коронавирус лиц, прибывающих с территории оккупированного Крыма и ОРДЛО не только методом ПЦР, но и с помощью экспресс-теста на определение антигена.

Источник: опубликованное в четверг постановление Кабмина от 5 января, которым вносятся изменения в постановление от 9 декабря №1236

Дословно: "Самоизоляция, обсервация лица в связи с прибытием из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из них".

Детали: Донецкой и Луганской ОГА вместе с ГП "Реинтеграция и восстановление", которое относится к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поручено обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на территорию ОРДЛО и выезда из них.

Херсонской ОГА вместе с ГП "Реинтеграция и восстановление" и АО "Украинская железная дорога" поручено обеспечить обустройство пунктов тестирования на определение антигена коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.

Донецкой, Луганской, Херсонской ОГА поручено обеспечить функционирование пунктов тестирования на определение антигена коронавируса на КПВВ.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКабинет министровОРДЛОКрым
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