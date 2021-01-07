На проспекте генерала Ватутина в Киеве женщина, по ее признанию, выбросила из окна 8 этажа трехлетнего мальчика, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 38-летней жительнице столицы сообщено о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.

6 января в 14:29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома по проспекту Г.Ватутина выпал ребенок.

3-летнего мальчика госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии.

Дословно: "В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка).

В суд внесено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей".