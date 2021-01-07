Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевлянка выбросила трехлетнего сына с 8 этажа, мальчик выжил

Четверг, 7 января 2021, 20:01
Киевлянка выбросила трехлетнего сына с 8 этажа, мальчик выжил

На проспекте генерала Ватутина в Киеве женщина, по ее признанию, выбросила из окна 8 этажа трехлетнего мальчика, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: 38-летней жительнице столицы сообщено о подозрении в покушении на убийство малолетнего ребенка.

6 января в 14:29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома по проспекту Г.Ватутина выпал ребенок.

3-летнего мальчика госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии.

Дословно: "В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. При ее задержании последняя сообщила, что выбросила из окна своего сына и не хочет жить.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка).

В суд внесено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей".

Украинская правда
Темы: Киевкриминалдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Киев
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Без Пушкина, Крылова и Чкалова: в Киеве переименовали еще 14 объектов
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: