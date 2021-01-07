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Украина может скоро получить м-РНК вакцину от коронавируса – Ляшко

Четверг, 7 января 2021, 20:15
Украина может скоро получить м-РНК вакцину от коронавируса – Ляшко

Украина может получить по программе COVAX м-РНК вакцину от COVID-19 в ближайшее время.

Источник: главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook

Дословно: "Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время".

Что предшествовало: 30 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что через "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Это так называемая инактивированная вакцина.

Вместе с тем, некоторые из недавно созданных вакцин от COVID-19, в частности вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, содержат фрагмент генетического материала коронавируса - информационную РНК, кодирующую шиповидный белок вируса.

мРНК - это некая генетическая инструкция, которая учит наш организм эти белки выделять, а заодно вырабатывать защитные антитела, чтобы побороть возбудитель, с которым мы можем встретиться.

Читайте также: Может ли вакцина от COVID-19 изменить человеческую ДНК? Объясняют ученые

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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