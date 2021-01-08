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Колядники Германии собирают деньги для детей из Украины

Пятница, 8 января 2021, 02:26
Колядники Германии собирают деньги для детей из Украины
фото: dw

В этом году немецкие колядники собирают пожертвования под лозунгом помощи украинским детям, родители которых стали трудовыми мигрантами - эту инициативу поддержали президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель.

Источник: DW

Детали: Начиная со среды, 6 января, в Германии тысячи детей-колядников, одетых в костюмы библейских трех царей - Каспара, Бальтазара и Мельхиора, традиционно ходят по домам, поют колядки и собирают деньги на благотворительные нужды. И хотя в этом году из-за пандемии COVID-19 и карантин дети не будут стучать в двери соседей, благотворительная кампания все равно продолжается, в частности онлайн.

В этом году она проходит под лозунгом "Принеси благословение, будь благословением. Поддержи детей - в Украине и во всем мире". Организаторы кампании собирают помощь для детей из Украины, живущих с одним из родителей, бабушкой, дедушкой или и в приемных семьях из-за того, что их отец или мать уехали на заработки за границу. По разным оценкам, только в Украине от трудовой миграции родителей пострадали около двух миллионов детей.

С благословением и благодарностью за благотворительную деятельность к колядникам обратились в своих видеообращениях Штайнмайер с женой, а также Меркель. Они отметили, что, помогая детям из Украины и всего мира, колядники делают этот мир лучше и ярче.

Темы: Германияблаготворительностьпразднования
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