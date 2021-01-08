Трамп опубликовал первый пост после блокировки: осуждает действия сторонники, штурмовавших Капитолий
45-ий президент США Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания Конгресса.
Источник: видеообращение Трампа
Детали: Видео Трампа вышло в соцсети после возобновления аккаунта.
January 8, 2021
В обращении он пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, "заплатят" за это. Он также заявил, что применившие насилие в этот день, "не являются представителями США".
По словам Трампа, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят - но теперь "страсти должны улечься, а покой - восстановиться".
Он заверил, что сейчас сфокусирован на спокойной передачи власти избранному президенту Джо Байдена.
Напомним: Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.
Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE
Прокуратура США сообщила, что изучит роль Трампа в штурме Капитолия