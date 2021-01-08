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Трамп опубликовал первый пост после блокировки: осуждает действия сторонники, штурмовавших Капитолий

Пятница, 8 января 2021, 06:10

45-ий президент США Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания Конгресса.

Источник: видеообращение Трампа

Детали: Видео Трампа вышло в соцсети после возобновления аккаунта.

В обращении он пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, "заплатят" за это. Он также заявил, что применившие насилие в этот день, "не являются представителями США".

По словам Трампа, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят - но теперь "страсти должны улечься, а покой - восстановиться".

Он заверил, что сейчас сфокусирован на спокойной передачи власти избранному президенту Джо Байдена.

Напомним: Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

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Темы: ТрампСША


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