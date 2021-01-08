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Трамп опубликовал первый твит после блокировки: осуждает нападение на Капитолий

Пятница, 8 января 2021, 05:10
Трамп опубликовал первый твит после блокировки: осуждает нападение на Капитолий

45-ий президент США Дональд Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолии и штурм здания Конгресса.

Источник: видеообращение Трампа

Детали: Видео Трампа вышло в соцсети после возобновления аккаунта.

В обращении он пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, "заплатят" за это. Он также заявил, что применившие насилие в этот день, "не являются представителями США".

По словам Трампа, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят – но теперь "страсти должны улечься, а покой - восстановиться". Он заверил, что сейчас сфокусирован на спокойной передачи власти избранному президенту Джо Байдена.

Напомним: Нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

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Темы: ТрампСША
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