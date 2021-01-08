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После Рождества оккупанты активизировались на Донбассе: 12 нарушений "тишины"

Пятница, 8 января 2021, 06:57
После Рождества оккупанты активизировались на Донбассе: 12 нарушений тишины

В течение суток 7 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, а от начала 8 января еще четыре.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет".

Детали: С начала суток 8 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. На Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

Отмечается, что на обстрелы защитники Украины открывали огонь.

Темы: ООСДонбассвойна
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