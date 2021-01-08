С 8 января в Украине усиленные карантинные ограничения, события после нападения на Капитолий в США – актуальные новости 7 января.

О локдауне

С 8 до 24 января включительно в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Последствия нападения на Капитолий в США

Министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор МакКенса-Кац подали в отставку из-за захвата Капитолия.

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О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский заявил, что осуждает насилие, которое происходило в Вашингтоне. Там при захвате Капитолия сторонниками Дональда Трампа во время беспорядков погибли 4 человека.

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Действующий президент США Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Кирилл в свежем интервью заявил, что бог наказал Патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку "церковного раскола" в Украине.