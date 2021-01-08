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Полиция и ФБР начали розыск нападавших на вашингтонский Капитолий

Пятница, 8 января 2021, 08:46

Полиция США и Федеральное бюро расследований начали розыск лиц, причастных к штурму Капитолия 6 января.

Как пишет Европейская правда, объявления об этом появилось на официальном сайте ФБР.

"ФБР ищет информацию, которая поможет установить лиц, которые активно подстрекают к насилию в Вашингтоне, округе Колумбия. ФБР принимает информацию и цифровые записи, изображающие протест и насилие в здании Капитолия и на прилегающей территории в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Свидетелей незаконных действий просят предоставить информацию, фото и видео через указанную форму.

"Наша цель - сохранить конституционное право граждан на протест, защищая каждого от насилия и других преступных действий", - добавляют в сообщении.

Полиция округа Колумбия также обнародовала десятки фото протестующих, призвав помочь идентифицировать их, пишет New York Post.

 

"Мы собрали многочисленные снимки этих людей и просим общественность помочь идентифицировать их. Это лица, принимавшие участие в различных актах насилия и разрушения собственности", - заявил на брифинге начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он отметил, что фотографиями уже поделились с ФБР и местными отелями и аэропортами, возле последних патрулирует полиция.

Конти также сообщил, что арестованы уже 68 человек. Только один из них является жителем округа Колумбия.

Напомним, 6 января во время митинга сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где должны были объявить результаты выборов. Через часы после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

В результате событий по меньшей мере четыре человека погибли, более 50 были арестованы.

Все про события в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE.

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Темы: СШАчрезвычайное происшествиеполиция
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