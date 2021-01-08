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Коронавирус стал чаще поражать детей и молодежь – Степанов

Пятница, 8 января 2021, 12:16

В последнее время наблюдается увеличение случаев, когда Covid-19 заболевают дети и молодежь.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет".

Детали: По его словам, такую ​​ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.

Напомним: 5 676 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине в течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.

В частности, заболели 166 детей.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусдетиМинздрав


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