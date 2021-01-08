Коронавирус стал чаще поражать детей и молодежь – Степанов
Пятница, 8 января 2021, 12:16
В последнее время наблюдается увеличение случаев, когда Covid-19 заболевают дети и молодежь.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова
Прямая речь: "Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет".
Детали: По его словам, такую ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.
Напомним: 5 676 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине в течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.
В частности, заболели 166 детей.
Евгений Кизилов, УП