Коронавирус стал чаще поражать детей и молодежь – Степанов

В последнее время наблюдается увеличение случаев, когда Covid-19 заболевают дети и молодежь.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть, - это то, что вирус, как мы видим в последнее время, большее количество начинает болеть детей и молодежи, то есть людей в возрасте до 30-40 лет".

Детали: По его словам, такую ​​ситуацию Минздрав наблюдает по территории всей Украины.

Напомним: 5 676 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине в течение четверга 7 января, летальных случаев - 83.

В частности, заболели 166 детей.