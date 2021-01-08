Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СOVID в Киеве: количество больных за сутки уменьшилась, но 11 человек умерли

Пятница, 8 января 2021, 11:23
СOVID в Киеве: количество больных за сутки уменьшилась, но 11 человек умерли
Фото КГГА

За сутки 7 января в столице лабораторно подтвердили 438 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 438. Умерли 11 человек".

Детали: Среди новых больных 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 19 медиков.

42 пациента госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (131), в Оболонском (73) и в Деснянском (58) районах.

По состоянию на 8 января в столице уже 116 469 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 2052 киевлян. Преодолели болезнь 42336 жителей Киева, из них 126 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: