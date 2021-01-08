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СOVID в Киеве: количество больных за сутки уменьшилась, но 11 человек умерли

Пятница, 8 января 2021, 12:23
Фото КГГА

За сутки 7 января в столице лабораторно подтвердили 438 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 438. Умерли 11 человек".

Детали: Среди новых больных 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года, 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 19 медиков.

42 пациента госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (131), в Оболонском (73) и в Деснянском (58) районах.

По состоянию на 8 января в столице уже 116 469 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 2052 киевлян. Преодолели болезнь 42336 жителей Киева, из них 126 за минувшие сутки.

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Темы: Киевкоронавирусжертвы


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