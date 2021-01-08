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Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины – СМИ

Пятница, 8 января 2021, 13:21
Фото с Twitter ЕП

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился с письмом к Еврокомиссии с просьбой помочь Украине получить вакцину от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее), по сравнению с позициями ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте", - сообщил Рикард Джозвяк.

Сообщение об этом в официальном Твиттере премьера и на правительственном портале пока не опубликовано.

Напомним, ранее 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в том числе Украине, в получении вакцины от коронавируса.

В конце 2020 заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Темы: ШмыгалькоронавирусвакцинацияЕврокомиссия


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