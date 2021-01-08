Степанов заявил, что о COVID-вакцине договаривались он и Зеленский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к переговорам по обеспечению украинцев вакциной против коронавируса были привлечены он как министр и президент Владимир Зеленский.

Источник: Степанов в эфире Общественного радио

Прямая речь: "ГП "Медзакупки" не является субъектом переговоров и никогда им не был, они были оператором, которого мы определили. Переговоры по обеспечению вакциной украинцев вел я, как министр здравоохранения, к этому был привлечен президент Украины, который общался с руководителями государств, производящих вакцины, потому что это вопрос национальной безопасности".

Детали: В то же время он добавил, что функцию закупки должно выполнять ГП "Медицинские закупки", которое было создано для этого и которое является в подчинении Минздрава.

Степанов также снова напомнил, что "высказывания директора предприятия и его поведение не понятны не только для него, но и для многих людей, а это как минимум портит имидж Украины на международной арене, усложняет переговоры с другими государствами в плане вакцин".

Министр еще раз высказал мнение, что в дальнейшем МОЗ будет проводить закупки через другое закупочное агентство.

Предыстория: