Степанов заявил, что о COVID-вакцине договаривались он и Зеленский
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что к переговорам по обеспечению украинцев вакциной против коронавируса были привлечены он как министр и президент Владимир Зеленский.
Источник: Степанов в эфире Общественного радио
Прямая речь: "ГП "Медзакупки" не является субъектом переговоров и никогда им не был, они были оператором, которого мы определили. Переговоры по обеспечению вакциной украинцев вел я, как министр здравоохранения, к этому был привлечен президент Украины, который общался с руководителями государств, производящих вакцины, потому что это вопрос национальной безопасности".
Детали: В то же время он добавил, что функцию закупки должно выполнять ГП "Медицинские закупки", которое было создано для этого и которое является в подчинении Минздрава.
Степанов также снова напомнил, что "высказывания директора предприятия и его поведение не понятны не только для него, но и для многих людей, а это как минимум портит имидж Украины на международной арене, усложняет переговоры с другими государствами в плане вакцин".
Министр еще раз высказал мнение, что в дальнейшем МОЗ будет проводить закупки через другое закупочное агентство.
Предыстория:
- 3 января гендиректор "Медзакупок" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что впредь не намерен это делать.
- Степанов заявил, что руководитель ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов "своими сообщениями и высказываниями дискредитирует" Украину перед международным сообществом и "ухудшает позиции" Украины в переговорах относительно получения вакцины против коронавируса.
- Государственное предприятие "Медзакупки Украины" обвинило министра здравоохранения Максима Степанова в манипуляции и лжи.
- Степанов также заявил, что в ближайшее время Минздрав изменит компанию, которая будет заниматься закупкой вакцин.