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На Рождество в пожарах погибли 5 человек, с начала года уже 39

Пятница, 8 января 2021, 14:18
На Рождество в пожарах погибли 5 человек, с начала года уже 39
Фото ГСЧС

В течение суток 7 января произошло 105 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще 5 получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: "Всего за 7 дней января в пожарах погибли 39 украинцев, еще 32 лица пострадали".

Детали: По данным спасателей, количество пожаров в жилом секторе традиционно растет на праздники.

Чаще всего пожары происходят из-за нарушения гражданами правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнем.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпожаржертвы
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