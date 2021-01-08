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Юг и восток Украины накроет мокрый снег с дождем

Пятница, 8 января 2021, 15:56
Юг и восток Украины накроет мокрый снег с дождем
Фото КГГА

В субботу в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки, в Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой мокрый снег. В Украине местами гололедица.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях ночью 2-7° мороза; в Карпатах ночью 6-11°, днем 2-7° мороза.

Ветер западный, в южной части северный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 9 января без существенных осадков, температура около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была 8,9° тепла в 2005 году, самая низкая ночью 29,2° мороза в 1940 году.

10 января в Украине без существенных осадков, ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

В Киеве 10 января без существенных осадков, ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза. Ветер западный, 3-8 м/с.

Темы: погода
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