Юг и восток Украины накроет мокрый снег с дождем

В субботу в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки, в Сумской, Черниговской и Полтавской областях днем небольшой мокрый снег. В Украине местами гололедица.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях ночью 2-7° мороза; в Карпатах ночью 6-11°, днем 2-7° мороза.



Ветер западный, в южной части северный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.



В Киеве 9 января без существенных осадков, температура около 0°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была 8,9° тепла в 2005 году, самая низкая ночью 29,2° мороза в 1940 году.



10 января в Украине без существенных осадков, ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.



В Киеве 10 января без существенных осадков, ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза. Ветер западный, 3-8 м/с.