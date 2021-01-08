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2020-й год побил температурный рекорд Европы и стал одним из самых теплых в мире

Пятница, 8 января 2021, 16:40
2020-й год побил температурный рекорд Европы и стал одним из самых теплых в мире
Фото climate.copernicus.eu

Прошлый год стал одним из самых теплых лет в мире, а в Европе побил предыдущий температурный рекорд.

Источник: Служба мониторинга климатических изменений Коперника

Дословно: "Последние данные... показывают, что в целом 2020 год был самым теплым годом, когда-либо зафиксированным, что означает конец теплого десятилетия, хотя уровень концентрации CO2 продолжает расти".

Детали: Сообщается, что в 2020-й стал шестым годом в серии исключительно теплых, начиная с 2015 года.

В 2020 году средняя температура в мире достигла рекордных показателей 2016 года, а на территории Европы даже на 0,4°C превысила температурные показатели 2019 года, который ранее считался самым теплым.

Во всем мире 2020-й был равным рекорду 2016 года. Он был на 0,6°C теплее стандартного контрольного периода 1981-2010 годов и примерно на 1,25°C – за доиндустриальный период 1850-1900 годов.

Самое высокое ежегодное отклонение температуры от среднего показателя 1981-2010 годов было сосредоточено в Арктике и на севере Сибири, где бушевали масштабные лесные пожары, – на более чем 6°C.

Украинская правда

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Темы: погодамир
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