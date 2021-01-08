ВОЗ: Вакцинацию против COVID проводят в основном богатые страны

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса (COVID-19).

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас 42 страны проводят вакцинацию населения от коронавируса безопасными и эффективными вакцинами от COVID-19. 36 из них имеют высокий уровень доходов, а еще 6 имеют средний доход".

Детали: По словам Гебреисуса, пока страны с низким уровнем дохода и большинство стран со средним уровнем доходов не получают вакцину от коронавируса.

По его мнению, эту проблему следует решить с помощью COVAX и ACT-Accelerator.

Справка: COVAX – всемирная инициатива для иммунизации против COVID-19 и преодоления острой фазы пандемии.

ACT Accelerator объединяет государства и организации, участвующие в разработке, производстве и распределении вакцин COVID-19.

В мире по состоянию на утро 8 января количество больных COVID-19 составляло 88 512 604 человека. При этом 63 620 558 человек выздоровели, 1 906 860 пациентов умерли.

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