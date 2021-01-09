Третьи сутки подряд мир бьет рекорд по количеству новых случаев COVID-19

По состоянию на 8 января в мире за сутки диагностировали рекордные 826 тысяч новых заражений COVID-19. Умерло за последние сутки 14 788 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире обнаружили 826 364 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 273 230 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Германия, Испания, Франция и Италия. Украина сейчас на 12-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

Статистика за 7 января

Сейчас в мире диагностировано 89 миллионов случаев заражения коронавирусом, 63 миллиона больных вылечились, 1 919 155 пациента с COVID-19 умерли.

Продолжают бороться с болезнью более 23 миллионов человек.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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