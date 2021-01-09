Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили "тишину"

Суббота, 9 января 2021, 07:38

В течение суток 8 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что возле Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

Российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Южного. Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочую бригаду было немедленно выведены из района обстрела, работы прекращены".

Детали: С начала суток 9 января наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

фотоЗеленский катается на лыжах в Буковеле

В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время карантина

Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна

видеоМинздрав пояснил шансы попадания российской вакцины на рынок Украины

Все новости...
Донбасс
Возле двух Водяных стреляли боевики после Рождества
Боевики дважды сорвали ремонт водопровода между Торецком и Горловкой
После Рождества оккупанты активизировались на Донбассе: 12 нарушений "тишины"
Последние новости
08:20
Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter
07:38
ООС: Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили "тишину"
06:47
Канада основывает стипендию в память жертв катастрофы МАУ
05:10
Трамп нашел способ ответить Twitter на удаление своего аккаунта
04:01
Третьи сутки подряд мир бьет рекорд по количеству новых случаев COVID-19
03:23
В США мог появиться "американский" штамм коронавируса – Белый дом
01:42
Twitter навсегда заблокировал Трампа
01:38
В Конгрессе опасаются, что Трамп может начать войну
00:50
Степанов объяснил, почему посредником для закупки COVID-вакцины выбрали "Лекхим"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!