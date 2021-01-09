ООС: Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили "тишину"

В течение суток 8 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "На Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций с различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что возле Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

Российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Южного. Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое". Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены".

Детали: С начала суток 9 января наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.