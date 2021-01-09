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На дорогах Украины гололедица и налипание мокрого снега – ГСЧС

Суббота, 9 января 2021, 08:49

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины и опасности схода лавин на Закарпатье.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, 9 января в западных областях на дорогах гололедица, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Детали: Также госслужба предупреждает, что 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


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