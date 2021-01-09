Трое чиновников служб безопасности Капитолия ушли с должностей
Трое высокопоставленных чиновников служб безопасности, ответственных за охрану Капитолия, ушли с должностей после захвата здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа.
Источник: Голос Америки
Детали: Американские законодатели, которые были вынуждены эвакуироваться во время штурма, обратились с требованиями об отставке чиновников безопасности.
"Я обратился с запросом и получил немедленную отставку парламентского пристава сената", - заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл в четверг.
Парламентарии будут расследовать недостатки в системе безопасности и "усилят подготовку к инаугурации 20 января, которая должна произойти успешно и в безопасности", добавил он.
В отставку также подал парламентский пристав Палаты представителей США, отвечающий за планы безопасности законодателей.
По данным СМИ, организация парламентских приставов включает 800 ответственных за безопасность Капитолия. Полиция Капитолия насчитывает 2300 сотрудников и офицеров.
О своей отставке объявил и глава полиции Капитолия Стивен Санд. К его отставке призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пелоси заявила журналистам, что не могла связаться с Сандом после среды, когда произошло нападение на Капитолий.
К отставке Санда призвал и Союз полицейских Капитолия. В своем заявлении они отметили недостатках в планировании, связи и обеспечении подмоги во время событий в среду.
Что предшествовало: Ранее в США министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац подали в отставку после захвата капитолия.
Предыстория:
- Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
- В результате беспорядков во время штурма Капитолия погибли четыре человека. Позже умер и пострадавший полицейский.
- 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
- Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
- 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.