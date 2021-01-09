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Трое чиновников служб безопасности Капитолия ушли с должностей

Суббота, 9 января 2021, 08:20
Трое чиновников служб безопасности Капитолия ушли с должностей

Трое высокопоставленных чиновников служб безопасности, ответственных за охрану Капитолия, ушли с должностей после захвата здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа.

Источник: Голос Америки

Детали: Американские законодатели, которые были вынуждены эвакуироваться во время штурма, обратились с требованиями об отставке чиновников безопасности.

"Я обратился с запросом и получил немедленную отставку парламентского пристава сената", - заявил лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл в четверг.

Парламентарии будут расследовать недостатки в системе безопасности и "усилят подготовку к инаугурации 20 января, которая должна произойти успешно и в безопасности", добавил он.

В отставку также подал парламентский пристав Палаты представителей США, отвечающий за планы безопасности законодателей.

По данным СМИ, организация парламентских приставов включает 800 ответственных за безопасность Капитолия. Полиция Капитолия насчитывает 2300 сотрудников и офицеров.

О своей отставке объявил и глава полиции Капитолия Стивен Санд. К его отставке призвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пелоси заявила журналистам, что не могла связаться с Сандом после среды, когда произошло нападение на Капитолий.

К отставке Санда призвал и Союз полицейских Капитолия. В своем заявлении они отметили недостатках в планировании, связи и обеспечении подмоги во время событий в среду.

Что предшествовало: Ранее в США министр образования Бетси Девос и министр транспорта Элейн Чао, а также помощник секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор Маккэнс-Кац подали в отставку после захвата капитолия.

Предыстория:

  • Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.
  • В результате беспорядков во время штурма Капитолия погибли четыре человека. Позже умер и пострадавший полицейский.
  • 7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.
  • Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдену.
  • 20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

Темы: США
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