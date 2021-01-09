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Греция продлила локдаун до 18 января

Суббота, 9 января 2021, 11:30
Греция продлила локдаун до 18 января

Греция будет оставаться в режиме локдауна до понедельника, 18 января.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Единственным изменением в режиме локдауна станет открытие 11 января детских садов, яслей и начальных школ.

В то же время розничные магазины и парикмахерские остаются закрытыми.

"Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.

В начале ноября Греция ввела в действие второй национальный карантин, чтобы остановить всплеск коронавирусной инфекции, при этом некоторые меры были ослаблены в праздничные дни.

Людям разрешается выходить из дома для работы, покупок, посещения врача или тренировок.

Заболеваемость в Греции, которая справилась с первой волной лучше, чем многие европейские страны, начала постепенно расти летом и резко возросла в середине октября.

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Темы: Грециякарантинкоронавирус
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