Греция продлила локдаун до 18 января
Греция будет оставаться в режиме локдауна до понедельника, 18 января.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Единственным изменением в режиме локдауна станет открытие 11 января детских садов, яслей и начальных школ.
В то же время розничные магазины и парикмахерские остаются закрытыми.
"Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.
В начале ноября Греция ввела в действие второй национальный карантин, чтобы остановить всплеск коронавирусной инфекции, при этом некоторые меры были ослаблены в праздничные дни.
Людям разрешается выходить из дома для работы, покупок, посещения врача или тренировок.
Заболеваемость в Греции, которая справилась с первой волной лучше, чем многие европейские страны, начала постепенно расти летом и резко возросла в середине октября.