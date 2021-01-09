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В Британии наибольшее число умерших от COVID-19 с начала пандемии

Суббота, 9 января 2021, 13:54
В Британии наибольшее число умерших от COVID-19 с начала пандемии

Великобритания сообщила о 1325 новых смертях от COVID-19 в пятницу, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

До сих пор наибольшая суточная смертность от коронавирусной болезни в Британии была зафиксирована 21 апреля 2020 - 1224.

За прошедшие сутки было выявлено также 68 053 ​​новых случая заражения.

На этой неделе Англия вступила в третий локдаун сообщению "оставайтесь дома", поскольку представители органов здравоохранения ссылаются на увеличение количества госпитализаций, которые угрожают превышением способности Национальной службы здравоохранения (NHS).

Лондон объявил о режиме повышенной опасности в пятницу из-за давления на больницы в связи с распространением более заразного типа вируса.

"Каждая жизнь, потерянное из-за этого вирус, трагедия, но, к сожалению, мы можем ожидать, что количество погибших будет расти, пока мы не остановим распространение", - сказал Уильям Уелфаер, директор по вопросам реагирования на COVID-19 в Public Health England .

"Для защиты своих близких очень важно, чтобы мы все оставались дома, где это возможно. Это уменьшит количество новых инфекций, облегчит давление на NHS и спасет жизнь ", - добавил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякоронавирус
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