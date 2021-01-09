В Донецкой области начато расследование по факту обстрела представителями НЗФ РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецкое".

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 8 января 2021 года, около 11:00, в районе с. Южное Донецкой области, представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов осуществлен обстрел бригады, которая выполняла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое".

Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде".

Детали: Как отметили в прокуратуре, сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Что предшествовало: В Донецкой области 8 января дважды сорвались работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" из-за нарушения режима "тишины" в "серой" зоне со стороны боевиков.