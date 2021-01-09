Усиленный карантин: на Львовщине уже обнаружили 63 нарушения

8 января полицейские Львовской области зафиксировали 63 нарушения карантинных требований.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "В течение первых суток от введения "карантина зимних каникул", полицейские Львовской области обнаружили 63 нарушения карантинных требований и составили административные материалы в отношении нарушителей".

Детали: В полиции отметили, что создали дополнительные мобильные группы, которые реагируют на факты нарушения карантинных ограничений субъектами предпринимательской деятельности, перевозчиками, а также гражданами.

Прямая речь начальника ГУ Нацполиции во Львовской области Дмитрия Михальца: "Мы проводим профилактическую и разъяснительную работу с руководителями и работниками субъектов хозяйственной деятельности и гражданами. Однако если нарушители отказываются прекратить правонарушение, привлекаем их к предусмотренной законодательством ответственности".

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