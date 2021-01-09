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В США зафиксировали рекордные 310 тысяч заражений Covid в сутки

Суббота, 9 января 2021, 17:35

В Соединенных Штатах Америки в субботу, 9 января, зафиксировали рекордные 310 тысяч новых заражений коронавирусом.

Источник: DW со ссылкой на данные Covidtracking

Детали: По последней информации, средние показатели заражений, госпитализаций и смертей в стране за неделю являются рекордно высокими. Накануне, 8 января, в США впервые подтвердили более четырех тысяч летальных случаев в сутки.

США занимают первое место по количеству зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом и смертей из-за его осложнений.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в целом по стране уже обнаружили более 21,8 млн случаев заражения коронавирусом и почти 369 смертельных случаев.

Напомним: В США, вероятно, появился собственный, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2.



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