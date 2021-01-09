Взрыв на магистральном газопроводе: к делу подключились правоохранители

Правоохранители устанавливают причины взрыва на магистральном газопроводе в Лубенском районе Полтавской области, информация о пострадавших отсутствует.

Источник: сообщение полиции Полтавской области

Детали: Силовики отмечают, что 9 января около 16:00 поступило сообщение от жительницы города Лубны о том, что вблизи села Енковцы произошел взрыв на газопроводе.

Дословно: "Предварительно установлено, что близ села Енковцы на расстоянии около трех километров среди поля наблюдается горение на месте, где залегает газопровод высокого давления.

О наличии пострадавших информация отсутствует. Полиция охраняет периметр пожара, чтобы никто из гражданских не попал в опасную зону и не пострадал".

Напомним: На магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы, что на Полтавщине.

В ГСЧС рассказали, что причиной взрыва стала разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.